можно ли смешивать известкование почвы с подкормкой ее суперфосфатом?+уравнение

Химия
можно ли смешивать известкование почвы с подкормкой ее суперфосфатом?+уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно смешивать                                                                                                                                                                                                                                                                
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ваня задумал число,увеличил его в 7 раз,вычел 9,разделил на 6,к результату прибавил 15,разделил на 3 и получил 8.Какое число задумал Ваня?
Ответить
Музыка
Образ Сулеймана в творі «Роксолана» Осипа Назарука
Ответить
Математика
миша купил 3 тетради по цене 15 руб .и 2 альбома по цене 29 руб .он дал продавцу 11 купюр по 10 руб. сколько сдачи он должен получить.
Ответить
Математика
Расстоянние между пунктами равно 200 км. Если из этих пунктов одновременно навстречу друг другу выедут автомобиль и мотоцикл, то они встретятся чер...
Ответить
География
Перечислите основные способы перехода в другой социальный слой.
Ответить