Ваня задумал число,увеличил его в 7 раз,вычел 9,разделил на 6,к результату прибавил 15,разделил на 3 и получил 8.Какое число задумал Ваня?

Математика
Ваня задумал число,увеличил его в 7 раз,вычел 9,разделил на 6,к результату прибавил 15,разделил на 3 и получил 8.Какое число задумал Ваня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Ваня задума число Х тогда ((7X-9)/6+15)/3=8 => (7X-9)/6+15=24 => (7X-9)/6=9 => 7X-9=54 => 7X=63 => X=9
Гость:
Пусть х -задуманное число ((Х*7-9):6+15):3=8  (Х*7-9):6+15=8*3 (Х*7-9):6=24-15 7Х-9=9*6 7Х=54+9 Х=63:7 Х=9-задуманное число 
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