Ваня задумал число,увеличил его в 7 раз,вычел 9,разделил на 6,к результату прибавил 15,разделил на 3 и получил 8.Какое число задумал Ваня?

Математика

Ваня задумал число,увеличил его в 7 раз,вычел 9,разделил на 6,к результату прибавил 15,разделил на 3 и получил 8.Какое число задумал Ваня?

Автор: Гость