миша купил 3 тетради по цене 15 руб .и 2 альбома по цене 29 руб .он дал продавцу 11 купюр по 10 руб. сколько сдачи он должен получить.
Математика
миша купил 3 тетради по цене 15 руб .и 2 альбома по цене 29 руб .он дал продавцу 11 купюр по 10 руб. сколько сдачи он должен получить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*15=45 (цена за тетради) 2) 29*2=58 (цена за альбомы) 3)45+58=103 (цена тетрадей и альбомов) 4)11*10=110 (он дал продавцу) 4) 110-103=7 (сдача)
Гость:
1) 3 х 15 = 45 рублей за тетради 2) 2 х 29 = 58 рублей эа альбомы 3) 45 +58 =103 рубля стоила вся покупка 4) 11 х 10 = 110 рублей было у Миши 5) 110 -103 = 7 рублей сдачи получит Миша
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