миша купил 3 тетради по цене 15 руб .и 2 альбома по цене 29 руб .он дал продавцу 11 купюр по 10 руб. сколько сдачи он должен получить.

Математика

миша купил 3 тетради по цене 15 руб .и 2 альбома по цене 29 руб .он дал продавцу 11 купюр по 10 руб. сколько сдачи он должен получить.

Автор: Гость