Суть возникновения и причины обострения проблемы "Север-Юг"

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Проблема "Север - Юг" возникла по причине различия в развитии этих регионов. Страны Севера - развитые, а страны Юга - преимущественно развивающиеся, т.е. они значительно отстают в своем развитии от Севера, а в современном мире необходимо сглаживание диспропорций между регионами. Во многом это связано и с демографической ситуацией в странах Юга: население стремительно растет.