мальчик прочитал книгу про гарри поттера, причём первые два дня он прочитывал в 2 раза больше чем в третий и четвёртый дни. Сколько страниц он прочитал всего за первые 2 дня, если после четырёх дней чтения осталось прочитать 85...

Математика
мальчик прочитал книгу про гарри поттера, причём первые два дня он прочитывал в 2 раза больше чем в третий и четвёртый дни. Сколько страниц он прочитал всего за первые 2 дня, если после четырёх дней чтения осталось прочитать 85 страниц из 570 в книге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х страниц мальчик прочитал за первые два дня. Тогда 2х страниц он прочитал за третий и четвертый дни. Известно, что после этого осталось прочитать еще 85 страниц и всего в книге было 570 страниц. Составляем уравнение: х + 2х + 85 = 570 3х = 570 х = 570 : 3 х = 190 Значит в первые два дня мальчик прочитал 190 страниц. Ответ: 190 страниц. Вот и вся задача :-)
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