мальчик прочитал книгу про гарри поттера, причём первые два дня он прочитывал в 2 раза больше чем в третий и четвёртый дни. Сколько страниц он прочитал всего за первые 2 дня, если после четырёх дней чтения осталось прочитать 85...

Гость: Гость:

Пусть х страниц мальчик прочитал за первые два дня. Тогда 2х страниц он прочитал за третий и четвертый дни. Известно, что после этого осталось прочитать еще 85 страниц и всего в книге было 570 страниц. Составляем уравнение: х + 2х + 85 = 570 3х = 570 х = 570 : 3 х = 190 Значит в первые два дня мальчик прочитал 190 страниц. Ответ: 190 страниц. Вот и вся задача :-)