через 200г 5%-ного растворв гидроксида натрия пропустили избыток хлороводорода. Какое количество вещества соли образовалсь при этом?
Химия
через 200г 5%-ного растворв гидроксида натрия пропустили избыток хлороводорода. Какое количество вещества соли образовалсь при этом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция NaOH+HCl -> NaCl+H20 масса NaOH=200г*5/100=10г кол-во вещества гидроксида натрия равно n=m/M=10/40=0.25моль тогда и кол-во вещества NaCl тоже равно 0.25моль
Гость:
Уравнение реакции: NaOH+HCl -> NaCl+H20 m (NaOH)=200г*5/100=10г n (NaOH) =n=m/M=10/40=0.25моль тогда и n (NaCl) =0.25моль
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