через 200г 5%-ного растворв гидроксида натрия пропустили избыток хлороводорода. Какое количество вещества соли образовалсь при этом?

Химия

через 200г 5%-ного растворв гидроксида натрия пропустили избыток хлороводорода. Какое количество вещества соли образовалсь при этом?

Автор: Гость