разложить на множители 3x^2-6xm-9m^2
Алгебра
разложить на множители 3x^2-6xm-9m^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2-6xm-9m^2= =4х^2 - (x^2 + 6mx + 9m^2)= =4x^2 - (x + 3m)^2= =(2x-x-3m)(2x+x+3m)= =(x-3m)(3x+3m)= 3(x-3m)(x+m)
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