Сравните a в 2 степени и a в 3 степени,если известно,что 0 меньше a меньше 1.
Математика
Сравните a в 2 степени и a в 3 степени,если известно,что 0 меньше a меньше 1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]a^{2} > a^{3}[/latex]
Гость:
а в 2 > а в 3 наприклад а=0.5 0.5 в 2 = 0.25 0.5 в 3 =0.125 0.25 > 0.125
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