найти корни уравнения 3x(в квадрате) + x - 2=0
Алгебра
найти корни уравнения 3x(в квадрате) + x - 2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x²+x-2=0 Δ=1-4*3*(-2)=25 √Δ=5 x1=(-1-5)/6=-1 x2=(-1+5)/6=2/3
Гость:
находим дискриминант D=b(в квадрате) - 4ac, D=1-4*(3*(-2))=1+24=25, корень из D=5 Находим корни уравнения X(первое)= -1+5/6=2/3 Находим второй корень X(второе)=-1-5/6=-1 Ответ X(первое)=2/3, X(второе)=-1
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