Купили несколько карандашей по 1200 р. за карандаш и столько же ручек по 2000 р. за ручку. Найдите стоимость всей покупки, учитывая, что за карандаши уплатили на 4000 р. меньше

Математика
Купили несколько карандашей по 1200 р. за карандаш и столько же ручек по 2000 р. за ручку. Найдите стоимость всей покупки, учитывая, что за карандаши уплатили на 4000 р. меньше
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