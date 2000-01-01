Купили несколько карандашей по 1200 р. за карандаш и столько же ручек по 2000 р. за ручку. Найдите стоимость всей покупки, учитывая, что за карандаши уплатили на 4000 р. меньше

Математика

Купили несколько карандашей по 1200 р. за карандаш и столько же ручек по 2000 р. за ручку. Найдите стоимость всей покупки, учитывая, что за карандаши уплатили на 4000 р. меньше

Автор: Гость