Купили три шарфи по 18 грн кожний і з шапочки по 20 грн кожна. Яка вартість усієї покупки? Роз вяжи задачу. Склади і розвяжи всі можливі варіанти обернених задач.
Математика
Купили три шарфи по 18 грн кожний і з шапочки по 20 грн кожна. Яка вартість усієї покупки? Роз вяжи задачу. Склади і розвяжи всі можливі варіанти обернених задач.
Ответ(ы):
Гость:
А скільки шапок купили бо шарфів три по вісімнадцять грн а шапок не написали чи то так має бути
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