Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок за прыжок. Сколько существует различных точек на коор- динатной прямой, в которых кузнечик может оказаться, сделав ровно 12 прыжков, начиная пр...

Гость: Гость:

Ну он может прыгать с 0 на 1 постоянно (в этом случае одна точка где он может оказаться), а может прыгать 0, 1, 2 и тд до 12 точки как вправо так и влево т.е. до -12. (в этих случаях существует 12 точек разных, если учитывать еще и нулевую точку то 13)