Квадрат 4 на 4 разделили на 16 одиночных квадратов. Найти максимально возможное кол??чество диагоналей, которые можно провести в этих единичных квадратах так, чтобы никакие две из них не имели общих точек (включая их концы)

Математика

Квадрат 4 на 4 разделили на 16 одиночных квадратов. Найти максимально возможное кол??чество диагоналей, которые можно провести в этих единичных квадратах так, чтобы никакие две из них не имели общих точек (включая их концы)

Автор: Гость