Квадрат 4 на 4 разделили на 16 одиночных квадратов. Найти максимально возможное кол??чество диагоналей, которые можно провести в этих единичных квадратах так, чтобы никакие две из них не имели общих точек (включая их концы)
Математика
Квадрат 4 на 4 разделили на 16 одиночных квадратов. Найти максимально возможное кол??чество диагоналей, которые можно провести в этих единичных квадратах так, чтобы никакие две из них не имели общих точек (включая их концы)
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Гость:
Я поняла так.................
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