Квадрат 6*6 содержит 36 клеток. разделите квадрат на две равные части так чтобы лини?? шла по сторонам клеток помогите срочно дано даю 20 баллов

Геометрия

Квадрат 6*6 содержит 36 клеток. разделите квадрат на две равные части так чтобы лини?? шла по сторонам клеток помогите срочно дано даю 20 баллов

Автор: Гость