Квадрат 6*6 содержит 36 клеток. разделите квадрат на две равные части так чтобы лини?? шла по сторонам клеток помогите срочно дано даю 20 баллов

Геометрия
Квадрат 6*6 содержит 36 клеток. разделите квадрат на две равные части так чтобы лини?? шла по сторонам клеток помогите срочно дано даю 20 баллов
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