Квадрат с длиной стороны 6 см. разрезали на 2 части по ломанной из трех звеньев, а затем из полученных частей составили прямоугольник. Начерти такой квадрат на клетчатой бумаге, и покажи как надо его разрезать.

Математика

Квадрат с длиной стороны 6 см. разрезали на 2 части по ломанной из трех звеньев, а затем из полученных частей составили прямоугольник. Начерти такой квадрат на клетчатой бумаге, и покажи как надо его разрезать.

Автор: Гость