Квадрат с длиной стороны 6 см. разрезали на 2 части по ломанной из трех звеньев, а затем из полученных частей составили прямоугольник. Начерти такой квадрат на клетчатой бумаге, и покажи как надо его разрезать.
Математика
Квадрат с длиной стороны 6 см. разрезали на 2 части по ломанной из трех звеньев, а затем из полученных частей составили прямоугольник. Начерти такой квадрат на клетчатой бумаге, и покажи как надо его разрезать.
Ответ(ы):
Гость:
Никак это не решишь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
______закон Г. Менделя был открыт на основании результатов двух последовательных эк??периментов. Их цитологическая основа заключается в следующем. ...