Квадрат с длиной стороны 6 см. разрезали на 2 части по ломанной из трех звеньев, а затем из полученных частей составили прямоугольник. Начерти такой квадрат на клетчатой бумаге, и покажи как надо его разрезать.

Математика
Квадрат с длиной стороны 6 см. разрезали на 2 части по ломанной из трех звеньев, а затем из полученных частей составили прямоугольник. Начерти такой квадрат на клетчатой бумаге, и покажи как надо его разрезать.
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Гость:
Никак это не решишь  
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