Квадрат со стороны 1метр разрезали на квадраты со стороной 1сантиметр
Математика
Квадрат со стороны 1метр разрезали на квадраты со стороной 1сантиметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 метр = 100 см. В квадрате с шириной и длиной 100 см, при разрезе по 1 см, получим 100 рядов, 100 столбцов. 100*100 = 10000 см = 100 м Ответ: Ряд будет в длиной 100 метров
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