Квадрат со стороны 1метр разрезали на квадраты со стороной 1сантиметр

Гость: Гость:

1 метр = 100 см. В квадрате с шириной и длиной 100 см, при разрезе по 1 см, получим 100 рядов, 100 столбцов. 100*100 = 10000 см = 100 м Ответ: Ряд будет в длиной 100 метров