Определите причины победы Нидерландов в войне
История
Определите причины победы Нидерландов в войне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страна торговая нанимала войск засчет своих сбережений и в средневековье не было короля
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