0,4(3x+1)=5,6-3(2-0,4x)
Математика
0,4(3x+1)=5,6-3(2-0,4x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2x+0,4=5,6-6+1,2x -0,4 не равно 0,4, решений у такого уравнения нет
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