Лёгкие человека обильно снабжаются кровью и по этому окрашены в розовый цвет. у курильщика розовая ткань лёгкого становится чёрной, потому что смолы содержащиеся в сигаретном дыме оседают на стенках бронхов. эти смолы могут выз...
Биология
Лёгкие человека обильно снабжаются кровью и по этому окрашены в розовый цвет. у курильщика розовая ткань лёгкого становится чёрной, потому что смолы содержащиеся в сигаретном дыме оседают на стенках бронхов. эти смолы могут вызвать болезненное перерождение клеток лёгких. к чему может привести размножение больных клеток лёгких?quot;
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