Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по с??епной дороге - 2 часа со скоростью 46 км/ч.Сколько всего километров проехала машина? На сколько километров больше проехала машина по асфальти...

Математика

Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по с??епной дороге - 2 часа со скоростью 46 км/ч.Сколько всего километров проехала машина? На сколько километров больше проехала машина по асфальтированной дороге , чем по степной?

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