Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по с??епной дороге - 2 часа со скоростью 46 км/ч.Сколько всего километров проехала машина? На сколько километров больше проехала машина по асфальти...
Математика
Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по с??епной дороге - 2 часа со скоростью 46 км/ч.Сколько всего километров проехала машина? На сколько километров больше проехала машина по асфальтированной дороге , чем по степной?
Ответ(ы):
Гость:
76×3=228-это рассоояние по асфальту 2×46=92-расстояние по степной дороге 228 -92=136 на столько больше машина проехала по асфальту чем по степи 228+92=320 вчего км проехала машина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика