Летнее утро Небо пылает зарей. Я стоял возле цветущего клеверного поля. Разноцвет??ый ковер его переливается, меняет окраску. В самой дали сияет ослепительным блеском золотая кайма. Вскоре взошло солнце. Поле стало объято ярким...

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Летнее утро Небо пылает зарей. Я стоял возле цветущего клеверного поля. Разноцвет??ый ковер его переливается, меняет окраску. В самой дали сияет ослепительным блеском золотая кайма. Вскоре взошло солнце. Поле стало объято ярким пламенем. Взлетел жаворонок. Серый комочек в лучах солнца стал золотым. Яркие искры заиграли в каплях росы на цветах. Подлетели пчелы. Они зажужжали над чашей цветов. Проснулся кузнечик. Понеслась и его скрипучая музыка. Теперь все поле поет. Чудные звуки разлились по земле. Все рады теплому летнему утру. Радостно и мне. 3. определить тип текста:повествование, описание,рассуждение? 4. объяснить выражение небо пылает,поле объто пламенем. 5. какова основная мысль текста?в каком предложении она заключина?..ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ, За ранее спасибо.

Автор: Гость