Линии сравнения первый крестовый поход третий крестовый поход четвертый крестов??й поход годвы участкицели результаты

Гость: Гость:

1) 1096- 1099 Весной - поход бедноты, осенью - поход феодалов Цель - освободить Святую Землю, обогощение Результат - поход бедноты - поражение в первом бою поход феодалов - основали : Эдессу, княжество Антиохия, графство Триполи, королевство Иерусалимское 2) 1147 - 1149 Возглавляли рыцарей короли Франции и Германии Цель - угроза новым государствам от мусульман Результат - поход закончился полным крахом 3) 1189 - 1192 Немецкие (император Фридрих 1 Барбаросса), английские (Ричард Львиное Сердце), французские (Филипп 2 Август) рыцари Цель - вернуть Иерусалим Результат - захват острова Кипр, порт Акру стал столицей королевства Иерусалим 4) 1202 - 1204 рыцари, организовал Папа Иннокентий 3 Цель - поход на Святую землю, но участники дошли только до Византии Результат - захват Константинополя, разграблен храм Святой Софии, создали на территории Византии Латинскую Империя (пала в 1261 году)