Линии сравнения первый крестовый поход третий крестовый поход четвертый крестов??й поход годвы участкицели результаты
История
Линии сравнения первый крестовый поход третий крестовый поход четвертый крестов??й поход годвы участкицели результаты
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 1096- 1099 Весной - поход бедноты, осенью - поход феодалов Цель - освободить Святую Землю, обогощение Результат - поход бедноты - поражение в первом бою поход феодалов - основали : Эдессу, княжество Антиохия, графство Триполи, королевство Иерусалимское 2) 1147 - 1149 Возглавляли рыцарей короли Франции и Германии Цель - угроза новым государствам от мусульман Результат - поход закончился полным крахом 3) 1189 - 1192 Немецкие (император Фридрих 1 Барбаросса), английские (Ричард Львиное Сердце), французские (Филипп 2 Август) рыцари Цель - вернуть Иерусалим Результат - захват острова Кипр, порт Акру стал столицей королевства Иерусалим 4) 1202 - 1204 рыцари, организовал Папа Иннокентий 3 Цель - поход на Святую землю, но участники дошли только до Византии Результат - захват Константинополя, разграблен храм Святой Софии, создали на территории Византии Латинскую Империя (пала в 1261 году)
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