Липа, ель,сирень, слива,сирень,можжевельник,земляника,тыква,колокольчик разделит?? на следующие группы: травянистые, кустарники,дерево,хвойные,цветковые,культурные и дикие

Гость: Гость:

Травянистые:земляника,колокольчик Кустарники:можжевельник. Деревья:липа,ель,сирень,слива. Хвойные:ель Цветковые:липа,сирень,слива,земляника,колокольчик,тыква. Культурные:земляника,тыква Дикие:липа,ель,сирень,слива,можжевельник,земляника,колокольчик. Я бы так сделала