Лишь ей, единственной, дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно. ПОЧ??МУ ЕДИНСТВЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН СТОИТ ЗАПЯТАЯ

Русский язык
Лишь ей, единственной, дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно. ПОЧ??МУ ЕДИНСТВЕННОЙ С ДВУХ СТОРОН СТОИТ ЗАПЯТАЯ
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