Тест 1.Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает: а) призна?? предмета по действию б) признак признака в) добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом г) действие предмета 2.Найти сло...

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Тест 1.Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает: а) призна?? предмета по действию б) признак признака в) добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом г) действие предмета 2.Найти словосочетание с деепричастием: а) закутанный в тулуп б) укрепил болт в) вырастив урожай г) запер на замок 3.Выберите предложение с деепричастным оборотом (знаки не расставлены) а)Ребятишки прыгали любуясь на ёлку. Б)Ребятишки прыгали и любовались на ёлку. В)Прыгающие ребятишки любовались на ёлку. Г)Прыгая ребятишки любовались на ёлку. 4.Найдите деепричастия совершенного вида: а)глядя б)сложив в)отнявши г)прочитав д)улыбаясь е)балуясь 5.Найдите деепричастия несовершенного вида: а)нахмурясь б)требуя в)прочтя г)выскочив д)ликуя е)завидуя 6.Имеет ли деепричастие окончание: а)да б)нет 7.Выбери деепричастия, которые пишутся с НЕ слитно: а) (не) прекращая б) (не) годуя в) (не) завидуя г) (не) увлекаясь 8.В каком предложении допущены ошибки в постановке знаков? А)Герасим шёл, не торопясь, и не спуская Муму с верёвочки. Б)Поезд, не останавливаясь, летел в неизвестном направлении. В)Медсестра, негодуя, вбежала в палату. Г)Кто-то не спеша шёл по аллее. 9.Найдите деепричастия: а)увидел б) поднявши в)принявший г) шлепая д) спеша е) свежо 10. Выберете предложение с деепричастным оборотом ( знаки препинания не расставлены) а) Ребятишки прыгали любуясь на елку. б) Прыгающие ребятишки любовались на елку. в) Ребятишки прыгали и любовались на елку. г) Прыгая ребятишки любовались на елку. 11. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Получив начальное домашнее образование в Москве, а) Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. б) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус. в) этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус. 12.Как надо писать не со словами? 1.(Не)давши слова, крепись, а давши, держись. 2.(Не)годуя, он ушел. а)В 1 случае слитно, во 2 – отдельно. б) В1 случае раздельно, во 2 – слитно. в)В обоих случаях слитно. г) В обоих случаях раздельно. 13. Найдите деепричастия совершенного вида: а)глядя б)прочитав в)отнявши г)улыбаясь 14. Найдите деепричастия несовершенного вида: а)играя б)увидевши в)кружась г) просохнув 15. Укажите, какой глагольный признак имеет деепричастие: а) время б) вид г) лицо 16. От какого глагола нельзя образовать дееприсастие: а) крыть б) лить в) жить г) плыть 17. Выберете правильный ответ. а) б) в) Г..лерея а о а К..мбинация о о а Д..ректор и е и Уч..ник е е и П..лисадник а а о 18.В каком предложении допущены ошибки в постановке знаков препинания? а) Круглые глаза птицы не мигая, смотрели на вечернее солнце б) Поезд, не останавливаясь, летел в неизвестном направлении. в) Где сражалась не сдаваясь разведка, стоит теперь мемориальная плита. 19. Деепричастный оборот – это а) одиночное депричастие б) депричастие с зависимыми словами в) деепричастие с глаголом 20. Деепричастия несовершенного вида образованы при помощи суффиксов а) а (я) б) в в) вши Пожалуйста срочно

Автор: Гость