Помогите мне решить алгебру, оч надо... : (x-2)(x-3)(x-4)=(x-3)(x-4)(x-5)
Алгебра
Помогите мне решить алгебру, оч надо... : (x-2)(x-3)(x-4)=(x-3)(x-4)(x-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)раскрываем скобки x-2*x-3*x-4=x-3*x-4*x-5 потом -2-3-4+3+4+5=-7х-12х 0=-19х -19х=0 х=0:-19 х=0 ага, порешала
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