В чём заключается правовая оценка ?

Обществознание
В чём заключается правовая оценка ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оценка-это необходимый момент развития сознания. Оценка выражает отношение к социальным явлениям,человеческой деятельности,поведению,установлению их значимости, соответствия определенным юридическим нормам и   принципам (одобрение,осуждение,согласие или критика и т.п.). Определяется социальной позицией,мировоззрением,уровнем культуры,интеллектуального и нравственного развития человека.
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