В чём заключается правовая оценка ?

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Оценка-это необходимый момент развития сознания. Оценка выражает отношение к социальным явлениям,человеческой деятельности,поведению,установлению их значимости, соответствия определенным юридическим нормам и принципам (одобрение,осуждение,согласие или критика и т.п.). Определяется социальной позицией,мировоззрением,уровнем культуры,интеллектуального и нравственного развития человека.