Решите пожалуйста 3-4 задания. Как можно быстрее.
Алгебра
Решите пожалуйста 3-4 задания. Как можно быстрее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№732 49целых 5/7-70-25 целых 7/5= 74 целых (25+49)/35-70=4 целых 74/35=6 целых 4/35 №733 (3х-2)(х-10)=(x+4)(2x+5) 3x^2-30x-2x+20=2x^2+5x+8x+20 3x^2-32x+20-2x^2-5x-8x-20=0 x^2-45x=0 x(x-45)=0 x=0 либо x-45=0 x=45 Ответ: 0;45 №735 3x^2-2=x^2 2x^2-2=0 2(x^2-1)=0 x^2-1=0 x^2=1 x=+/- 1 Проверка: 3*1^2-2=1 1=1 Ответ: 1
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