помогите с решением пожалуйста!!!!если в некоторой десятичной дроби перенести зап??тую вправо через один знак, то она увеличится на 32,13. найти эту дробь?

Математика

помогите с решением пожалуйста!!!!если в некоторой десятичной дроби перенести зап??тую вправо через один знак, то она увеличится на 32,13. найти эту дробь?

Автор: Гость