помогите с решением пожалуйста!!!!если в некоторой десятичной дроби перенести зап??тую вправо через один знак, то она увеличится на 32,13. найти эту дробь?
Математика
помогите с решением пожалуйста!!!!если в некоторой десятичной дроби перенести зап??тую вправо через один знак, то она увеличится на 32,13. найти эту дробь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в дроби перенести запятую вправо через один знак, то она увеличится в 10 раз. Первоначальная дробь - х Конечная дробь - 10х 10х-х=32,13 9х=32,13 х=32,13/9 х=3,57 - первоначальная дробь 3,57 *10= 35,7 - конечная дробь Ответ: 3,57 .
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