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X^15/(x^3)^-4 помогите
Математика
X^15/(x^3)^-4 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^15/(x^3)^-4 x^15/x^-12 x^27
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