Как читается слова chief,rich,wives,thought,answered,servant
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Как читается слова chief,rich,wives,thought,answered,servant
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Гость:
Чиеф , Рич , вивис , тоуч , ансвирид , сервант
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