Швейцарський вчений Піккар спостерігав життя на дні Маріанської впадини( глибина приблизно 11км). Якого додаткового тиску зазнають жителі океану на цій глибині?

Физика
Швейцарський вчений Піккар спостерігав життя на дні Маріанської впадини( глибина приблизно 11км). Якого додаткового тиску зазнають жителі океану на цій глибині?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность морской воды ро=1300 кг/м3;Р=ро*gh=1300*10*11*1000=143*10^6Па =143 МПа
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