-2 1/4+0,54:(0,8*22,5-22,5)=-2, 37 Решите плиз
Математика
-2 1/4+0,54:(0,8*22,5-22,5)=-2, 37 Решите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0,8*22,5=18 2)18-22,5=-4,5 3)0,54:(-4,5)=-0,12 4)-2 1/4+(-0,12)=-2,25-0,12=-3,37 ==============================
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