Установите соответсвие между парой веществ и реагентом, с помощью которого их можно различить. Пара в-в: А) NaOH и NaCl Б) O2 и СО2 В) HCl и HI Г) MgSO4 и Mg(NO3)2 Реагент: 1) BaCl2 2) фенолфталеин 3) KBr 4) Ca (OH)2 ...
Химия
Установите соответсвие между парой веществ и реагентом, с помощью которого их можно различить. Пара в-в: А) NaOH и NaCl Б) O2 и СО2 В) HCl и HI Г) MgSO4 и Mg(NO3)2 Реагент: 1) BaCl2 2) фенолфталеин 3) KBr 4) Ca (OH)2 5) Br2 ( H2O) Пожалуйста с объяснением. Сам знаю что г-1...а преположительно 2...остальное не могу ответить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-2 NaOH поменяет цвет на малиновый б-4 СO3+Ca(OH)2=CaCo3+H2O белый осадок в- наверно 5, я не уверен г-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
Автомобиль оказывает давление на почву в 200 кПа. Чему равна площадь (м^2) соприкосновения колёс с почвой, если масса автомобиля - 2 т.
Алгебра