Установите соответсвие между парой веществ и реагентом, с помощью которого их можно различить. Пара в-в: А) NaOH и NaCl Б) O2 и СО2 В) HCl и HI Г) MgSO4 и Mg(NO3)2 Реагент: 1) BaCl2 2) фенолфталеин 3) KBr 4) Ca (OH)2 ...

Химия

Установите соответсвие между парой веществ и реагентом, с помощью которого их можно различить. Пара в-в: А) NaOH и NaCl Б) O2 и СО2 В) HCl и HI Г) MgSO4 и Mg(NO3)2 Реагент: 1) BaCl2 2) фенолфталеин 3) KBr 4) Ca (OH)2 5) Br2 ( H2O) Пожалуйста с объяснением. Сам знаю что г-1...а преположительно 2...остальное не могу ответить.

Автор: Гость