Есть ли дополнение в предложении кипятит чайник
Русский язык
Есть ли дополнение в предложении кипятит чайник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,дополнения нет,чайник-это подлежащее,кипятит-сказуемое
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