Лише одна з поданих пар іменників має значення особа чоловічої та жіночої статї з?? національною чи теріторіальною ознакою а) грек - гречка, б) болгарин - болгарка , в) швейцар - швейцарка , г) китаєць китайка, д) голландець - ...

Українська мова

Лише одна з поданих пар іменників має значення особа чоловічої та жіночої статї з?? національною чи теріторіальною ознакою а) грек - гречка, б) болгарин - болгарка , в) швейцар - швейцарка , г) китаєць китайка, д) голландець - голанка.

Автор: Гость