Лише одна з поданих пар іменників має значення особа чоловічої та жіночої статї з?? національною чи теріторіальною ознакою а) грек - гречка, б) болгарин - болгарка , в) швейцар - швейцарка , г) китаєць китайка, д) голландець - ...
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Лише одна з поданих пар іменників має значення особа чоловічої та жіночої статї з?? національною чи теріторіальною ознакою а) грек - гречка, б) болгарин - болгарка , в) швейцар - швейцарка , г) китаєць китайка, д) голландець - голанка.
Ответ(ы):
Гость:
А) грек - гречка - вірно грек - гречанка б) болгарин - болгарка - вірно в) швейцар - швейцарка - вірно швейцарець - швейцарка г) китаєць - китайка - вірно китаєць - китаянка д) голландець - голанка вірно -голландець - голландка Відповідь: б) болгарин - болгарка
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