Листая старый календарь, Вася обнаружил, что в каком-то из месяцев сразу три понед??льника попали на четные даты. Какой день недели будет в 7-й день этого месяца? Олимпиада
Математика
Листая старый календарь, Вася обнаружил, что в каком-то из месяцев сразу три понед??льника попали на четные даты. Какой день недели будет в 7-й день этого месяца? Олимпиада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень легко! Можно уточнить, что это возможно, когда вторники имеют числа 2, 16, 30. Соответственно десятый после вторника 2 или на 4 раньше вторника 16 - это будет пятница 12.
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