Любимые мои,умные самые. Помогите мне. У меня тема для сочинения "Что вы знаете о профсоюзе?" я незнаю как и с чего начать. объясните что это собой представляет и как его начать.

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Профсоюз - профессиональный союз. Это объединение работников какого-либо предприятия, которое защищает права этих работников. Профсоюз заключает договор с работодателем, где оговаривает вопросы, которых нет в договорах с работником. Например, за что дается премия, отгул, другое поощрение. Рабочие, в ступившие в профсоюз, платят некоторый денежный сбор - членские взносы, который составляют 1 % от зарплаты. Детям рабочих, состоящих в профсоюзе, дают новогодние подарки, а летом дают путевки в лагеря отдыха, а самим рабочим - частично оплачиваемую путевку в санатории. Но получается, например, зарплата рабочего 15 тысяч, подарок на Н.Г. - 500 рублей, а путевка раз в 5 лет достанется, и оплатят за нее тысяч 10. Выгодно ли это? Разбирайся сам (а). Я нигде не смотрела, пишу то, что знаю. И нужны ли профсоюзы сегодня - тоже вопрос спорный. Все равно работодатель сделает так, как надо ему, а еще и профсоюзы перетащит на свою сторону. Вот такая вот не очень веселая картинка.