Любых 15 предметов дома которые семметричны
Математика
Любых 15 предметов дома которые семметричны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окно, стол, стул, одеяло, люстра, кресло (без подушек), кровать, плитка в ванной на полу, компьютер, дверь (за исключением ручки), раковина, ваза, нож, вилка, ложка
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