ЛЮДИ КАК СДЕЛАТЬ ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СО СЛОВОМ СТУЛ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ

Русский язык
ЛЮДИ КАК СДЕЛАТЬ ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СО СЛОВОМ СТУЛ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стул-1слог с-[с]согл.,глух,парн.,тв,парн. т-[т]согл.,глух,парн.,тв,парн. у-[у]гл,ударн. л-[л]согл.,звон.не парн.,тв ,парн,сонорный. ______________________________________ 4 буквы,4 звука.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В чем заключается закономерности взаимодействия климата и рельефа
Ответить
Русский язык
Как проверить слово голосок 2 я о
Ответить
Математика
Из задуманного числа вычли 18,увеличили полученную разность на 27,из результата вычли 23 и получили 9,какое число было задумано?
Ответить
Русский язык
Беглая гласная в слове кузнечик и как это показать письменно
Ответить
Математика
Объясните √288 пожалуйста! Не могу никак понять
Ответить