ЛЮДИ КАК СДЕЛАТЬ ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СО СЛОВОМ СТУЛ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
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ЛЮДИ КАК СДЕЛАТЬ ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СО СЛОВОМ СТУЛ? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стул-1слог с-[с]согл.,глух,парн.,тв,парн. т-[т]согл.,глух,парн.,тв,парн. у-[у]гл,ударн. л-[л]согл.,звон.не парн.,тв ,парн,сонорный. ______________________________________ 4 буквы,4 звука.
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