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Люди пожплуйста плмогите. нужен гимн любви
Литература
Люди пожплуйста плмогите. нужен гимн любви
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5-|-5| 8+|-8| 12-|35| |0|-|-33| |-16|+4 3.2-2.1 -1.7+4.9 -0.15+1.25 3.2-12.2 -7.6+2.5
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