ЛЮДИИ!!! СРОЧНО!!! (-2.8+6.1-3.4+6.2)*(-3.4) по действиям
Математика
ЛЮДИИ!!! СРОЧНО!!! (-2.8+6.1-3.4+6.2)*(-3.4) по действиям
Ответ(ы):
Гость:
( -2,8 + 6,1 - 3,4 + 6,2) * (-3,4) = -20,74 1) -2,8 + 6,1 = 3,3 2) 3,3 - 3,4 = -0,1 3) -0,1 + 6,2 = 6,1 4) 6,1 * (-3,4) = -20,74
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя автобусами остановками составляет 5 км. Какой длины получиться расстояние между этими двумя остановка мы на карте с масштабо...
Математика
Русский язык
Математика