Номер 3*. помогите пожалуйста! заранее спасибо:)

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Итак, 1/23 = 1/a + 1/b , где а и b - натуральные числа Отсюда, a = 23*b/(b-23) Легко проверить, что подойдёт значение b=24, тогда a = 23*24=552 Ответ: 1/23 = 1/552 + 1/24