Синквейн со словом Жазғы туры

Қазақ тiлi
Синквейн со словом Жазғы туры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жазғытұры ыстық, әдемі өседі ,гүлдейді, піседі мен жазғытұры Әжеме барамын жазда
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