Лодка,двигаясь против течения,за 2,6 часов прошла 35,1 км.Найдите скорость течения,если собственная скорость лодки равна 19,2 км/ч. Помогите пожалуйста!!! Отмечу как лучший ответ!!! Пожалуйста!!!)

Математика

Лодка,двигаясь против течения,за 2,6 часов прошла 35,1 км.Найдите скорость течения,если собственная скорость лодки равна 19,2 км/ч. Помогите пожалуйста!!! Отмечу как лучший ответ!!! Пожалуйста!!!)

Автор: Гость