Лодка,двигаясь против течения,за 2,6 часов прошла 35,1 км.Найдите скорость течения,если собственная скорость лодки равна 19,2 км/ч. Помогите пожалуйста!!! Отмечу как лучший ответ!!! Пожалуйста!!!)
Математика
Лодка,двигаясь против течения,за 2,6 часов прошла 35,1 км.Найдите скорость течения,если собственная скорость лодки равна 19,2 км/ч. Помогите пожалуйста!!! Отмечу как лучший ответ!!! Пожалуйста!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость лодки против течения: 35,1 : 2,6 = 13,5 км/ч Поскольку скорость лодки против течения равна собственной скорости минус скорость течения, получим (x - скорость течения): 19,2 - x = 13.5 x = 19.2 - 13.5 = 5.7 км/ч
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Математика