Сколько детей было у графа и графини Ростовых

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У Ростовых было целых двенадцать детей, но в романе раскрыты личности лишь четырёх из них, а судьба остальных неизвестна. Старшую дочку звали Вера, потом сын Николай, Наташа и младший Петя(погиб в 4-м томе в 15 лет). Так же в семье Ростовых жили и воспитывались племянница Соня, друг детства Николай и Борис Друбецкой, который являлся сыном подруги графини.