Лодка плывёт по течению реки.Скорость течением реки 2км/ч. В некоторый момент греб??ц уронил в воду шляпу и, не заметив этого, продолжал плыть дальше. Какое расстояние будет между лодкой и шляпой через 15 минут, если собственна...
Математика
Лодка плывёт по течению реки.Скорость течением реки 2км/ч. В некоторый момент греб??ц уронил в воду шляпу и, не заметив этого, продолжал плыть дальше. Какое расстояние будет между лодкой и шляпой через 15 минут, если собственная скорость лодки 9км/ч? Изменится ли ответ, если скорость течения будет другой? Помогите сделать дз завтра надо сдавать!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*15/60=0,5 км=500 м проплывет шляпа за 15 минут (9+2)-скорость лодки и реки)*15/60=2,75 км=2 750 м проплывет лодка за 15 минут 2 750-500=2 250 м между лодкой и шляпой будет через 15 минут Скорость течения реки, как мы видим в решении, значения не имеет. Скорость лодки - имеет.
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