Лодка плывёт по течению реки.Скорость течением реки 2км/ч. В некоторый момент греб??ц уронил в воду шляпу и, не заметив этого, продолжал плыть дальше. Какое расстояние будет между лодкой и шляпой через 15 минут, если собственна...

Математика

Лодка плывёт по течению реки.Скорость течением реки 2км/ч. В некоторый момент греб??ц уронил в воду шляпу и, не заметив этого, продолжал плыть дальше. Какое расстояние будет между лодкой и шляпой через 15 минут, если собственная скорость лодки 9км/ч? Изменится ли ответ, если скорость течения будет другой? Помогите сделать дз завтра надо сдавать!!

Автор: Гость