Лог 0,2(х^2-х+2)gt;лог0,2(-х^2+2х+3). logx-1(9x^2)lt;0

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Loq(x-1)(9x^2)<0 при х-1>1 x>2 9x^2<1 x^2<1/9 x<1/3 при x-1<1 x<2 9x^3>1 x>1/3 ОДЗ 9x^2>0 x>0 1. loq0.2(x^2-x+2)>loq0.2(-x^2+2x+3) x^2-2x+2< - x^2+2x+3 2x^2-3x-1<0 x1=7.123/4=1.781 x2= - 1.123/4= - 0.281 ОДЗ x^2-x+2>0 -x^2+2x+3>0 не имеет вещественных корней х1= - 1 х2=3 по ОДЗ не имеет решения