Как вы понимаете высказывание."Художник видит то, чего не видят остальные".

Гость: Гость:

Я понимаю это так:у художника свой взгляд на окружающий мир.Иногда люди часто и не замечают прекрасного,а вот художник разглядит красоту везде.Даже в самом убогом предмете он может увидеть что-то прекрасное,то,что обычный человек не за что не заметит.