Как вы понимаете высказывание."Художник видит то, чего не видят остальные".
Русский язык
Как вы понимаете высказывание."Художник видит то, чего не видят остальные".
Ответ(ы):
Гость:
Я понимаю это так:у художника свой взгляд на окружающий мир.Иногда люди часто и не замечают прекрасного,а вот художник разглядит красоту везде.Даже в самом убогом предмете он может увидеть что-то прекрасное,то,что обычный человек не за что не заметит.
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