Log_((2)/(9))xgt;log_((2)/(9))6

Алгебра
Log_((2)/(9))xgt;log_((2)/(9))6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 ОДЗ х>0 так как основание логарифма 2/9<1, знак при сравнении х и 6  меняем на противоположный х<6 x∈(0;6)
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